Un insegnante dell’Aquila, Maria Sara Silveri, è morta improvvisamente mentre teneva il consiglio di classe da remoto.

Come riportato dal “Mattino”, la docente di matematica avrebbe accusato un improvviso malore, sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, ma per la 50enne purtroppo non c’era più nulla da fare.