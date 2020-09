DOMANI, DOMENICA 13 SETTEMBRE DALLE ORE 18:30 ANNA MARIA TACCONE, CON I CANDIDATI DELLA SUA COALIZIONE, TERRÀ UN COMIZIO IN PIAZZA RISORGIMENTO

“Sono fiera della squadra che ho l’onore di rappresentare in questa competizione – ha dichiarato Taccone.

In meno di due mesi abbiamo lavorato per costruire una coalizione forte e determinata che oggi può contare su 96 candidati uniti e orgogliosi di lavorare per la propria città.

Il nostro progetto è stato appoggiato da moltissime donne, che rappresentano la metà dei nostri candidati, che sono scese in campo per la loro città, accanto a tanti giovani e volti nuovi della politica avezzanese che hanno messo a disposizione il loro coraggio e le loro competenze per contribuire al rilancio di Avezzano nel periodo molto particolare che ci attende nei prossimi mesi e negli anni a venire.”