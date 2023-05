Domani la “Giornata Ecologica 2023” organizzata dal Comune di Avezzano e Tekneko. Laboratori e attività nella Riserva per i ragazzi degli istituti comprensivi della città

AVEZZANO – Domani, la zona della Riserva del Salviano compresa fra l’asse mediano del Tiro a Volo e il Valico del Monte Salviano, sarà teatro della “Giornata Ecologica 2023” organizzata dal Comune di Avezzano in sinergia con Tekneko.

Il programma prevede l’arrivo dei ragazzi nella zona del “Tiro a Volo” intorno alle 10 da dove, accompagnati dai propri professori insieme a Croce Blu, Cai e Croce Rossa, raggiungeranno la zona del Valico e raccoglieranno i rifiuti abbandonati nell’area, guidati dagli addetti di Tekneko.

I ragazzi saranno muniti di guanti e di appositi sacchi in plastica, colorati di giallo, bianco e verde a seconda della tipologia di rifiuto, che sono stati forniti e offerti dalla ditta Famaplast.

Una volta raggiunto il Valico, quindi, gli studenti degli istituti comprensivi “Mazzini-Fermi”, “Vivenza-Giovanni XXIII”, “Collodi-Marini” e “Corradini-Pomilio”, parteciperanno alle varie iniziative organizzate da Tekneko in collaborazione con il Comune e alle attività ludico-didattiche legate alla natura e al rispetto dell’ambiente proposte dai partner della manifestazione: Cai, Croce Rossa Italiana, I Girasoli, Ambecò e Dog&Horses.

La Coop Centro Italia di Avezzano fornirà ai ragazzi l’acqua e la colazione, costituita da succhi di frutta e merendine, mentre la Croce Blu sarà presente con una ambulanza al Valico e personale a terra che accompagnerà e assisterà tutti i partecipanti alla manifestazione di venerdì.

I ragazzi e i loro insegnanti raggiungeranno la zona del “Tiro al Volo” con un servizio di autobus curato dalla ditta Marina Rosati.

«Domani la prima di una serie di giornate ecologiche che si svolgeranno durante l’estate. “Puliamo il Salviano” e a farlo – sottolinea l’assessore Maria Teresa Colizza – saranno alunni dei quattro istituti comprensivi della città.

Gli adolescenti, oggi, sono sempre più sensibili ai temi che riguardano l’ambiente e noi crediamo nella necessità di educare ed abituare, fin da piccoli, alle buone pratiche, iniziando dalle scuole per sviluppare una “coscienza sostenibile”.

I ragazzi raccoglieranno i rifiuti a bordo strada e su percorsi alternativi, in tal caso con la guida del CAI – prosegue la Colizza -, e poi seguiranno altre attività ludico – didattiche.

La tutela del decoro urbano e la lotta all’abbandono dei rifiuti devono essere un problema di ognuno di noi in quanto – conclude – i comportamenti individuali possono essere decisivi per risolvere i problemi ambientali».

«Si tratta di uno degli appuntamenti centrali in tema di ambiente – commenta l’assessore Roberto Verdecchia –, temi che non a caso sono stati prescelti da tutti e quattro i candidati baby Sindaco, circostanza che la dice lunga sulla sensibilizzazione dei giovani verso l’ambiente e la natura.

Nella Giornata Ecologica, infatti, sono condensati diversi messaggi come quelli sulla necessità di diminuire sempre più i rifiuti, aumentare il riciclo e il riuso dei materiali, ma soprattutto – prosegue – conoscere a fondo la natura e il proprio ambiente per rispettarlo e tutelarlo.

Intendere il proprio ambiente come una ricchezza da salvaguardare – conclude Verdecchia – è il messaggio e l’insegnamento principale che crediamo debba giungere forte e chiaro alle giovani generazioni affinché possano avere un avvenire migliore sotto tutti i punti di vista».

Soddisfatto il Presidente Tekneko, Umberto Di Carlo che da sempre è in prima fila per la sensibilizzazione dei più giovani al rispetto dell’ambiente.

«Siamo orgogliosi di poter avere oltre 300 ragazzi al lavoro per ripulire un’area della Riserva del Salviano – evidenzia Di Carlo -, i nostri addetti li supporteranno e li aiuteranno per fare in modo che tutto sia perfetto.

Ringrazio il Comune di Avezzano e tutti i partner che hanno deciso di sostenere questa iniziativa».

Tekneko regalerà un eco gadget personalizzato in ricordo della giornata a ogni studente che prenderà parte all’iniziativa.

Avezzano lì, 4 maggio 2023