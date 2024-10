Domenica 6 ottobre, il primo Trofeo “Una Mossa per l’Ambiente”: a Piazza del Merca-to tornei in contemporanea di scacchi e dama sotto il segno della sostenibilità

Organizzato dal Comune di Avezzano, in sinergia con l’Asd Circolo Dama e l’ Asd Circolo Scacchi della città, il Trofeo green punta ad unire socialità e sostenibilità. Dominici: “Sarà l’ultimo atto del Festival dell’Ambiente del 2024, che ha goduto di un’eco vasta. Stiamo lavorando già all’edizione del 2025”.

Re e regine pronti a fare la mossa finale. Cavallo ed alfiere sistemati al posto giusto e la damiera lucidata a dovere: è tutto pronto per il primo Trofeo degli sport della mente della Città di Avezzano, dal titolo di “Una Mossa per l’Ambiente”, che avrà luogo questa domenica 6 ottobre, a partire dalle ore 10 del mattino, nella location di Piazza del Mercato. Una novità assoluta nel panorama dell’offerta ludica cittadina, creata in collaborazione con l’Asd Circolo Dama della Città di Avezzano e con l’Asd Circolo Scacchi: saranno tantissimi i ragazzi e le ragazze della Marsica che si sfideranno, con l’abilità della mente e con la strategia del pensiero, sulla scacchiera della battaglia. Non saranno ammessi colpi bassi, ma solo tanto divertimento, sempre sotto il segno dell’ambiente.

“Si tratta dell’ultimo evento correlato alla prima edizione del Festival dell’Ambiente “Ambientiamoci”, realizzato nella città di Avezzano dal 25 maggio al 2 giugno 2024 e completamente dedicato alle tematiche green ed eco. – spiega l’assessore delegata al ramo, Maria Antonietta Dominici – Ebbene, per completare il puzzle della sostenibilità, mancava solo questa idea da avverare, ovvero tornei in contemporanea di scacchi, dama italiana e dama internazionale, con squadre tutte Under20 e con la presenza di campioni di fama. I giovani si sfideranno negli sport della mente: un modo nuovo di pronunciare la parola socialità. Un ringraziamento speciale alla professoressa Emi Di Stefano, presidente dell’Asd Circolo Dama di Avezzano e delegata regionale della Federazione Italiana Dama, che ha curato tutta l’organizzazione dei tornei”.

L’iniziativa sta già contando tantissime adesioni. Domenica saranno presenti, come ospiti, il Maestro di Dama internazionale, Albino Caporaletti, e il Maestro di Scacchi, Dirk Maxion. “Utilizzeremo il vettore del gioco e della competizione, – aggiunge ancora l’assessore – per parlare di nuovo di ambiente, tutela e sviluppo sostenibile. Ringrazio ancora l’Ente Provincia e l’Ente Regione che hanno voluto sostenere e credere nella prima edizione di un Festival che, anche in autunno, sta facendo ancora sentire la sua voce”. La Marsica è una terra florida, dal punto di vista della pratica degli sport della mente.

Nota di colore: i premi. “Per i primi classificati delle varie categorie dei tornei – conclude l’amministratrice – sono stati realizzati dei premi direttamente dall’Istituto Arrigo Serpieri della città. I suoi studenti hanno confezionato pacchi e cesti di prodotti tipici del territorio, dall’olio alla pasta, dalle farine alle confetture, fino ad arrivare ai succhi di frutta e alle conserve. È, ad oggi, l’unico Istituto di Istruzione Superiore in Italia promotore di un Biodistretto, per la tutela e la salvaguardia dei prodotti autoctoni”.

Il programma del Trofeo è il seguente:

ore 09.00: arrivo dei partecipanti a Piazza del Mercato

ore 09.45: saluti istituzionali

ore 10.15: inizio tornei

ore 13.00: premiazioni

A partire dalle ore 10 e 30, inoltre, per tutti coloro che lo volessero, ci si potrà dilettare nei diversi giochi della mente, utilizzando damiere e scacchiere messe a disposizione dall’organizzazione. Conclude l’assessore: “Il nostro motto sarà: più socializzazione attiva e meno social passivo. Vi aspettiamo”.