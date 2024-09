“DONA LA SPESA PER LA SCUOLA. RIEMPI IL TUO CARRELLO DI SOLIDARIETA”

Iniziativa organizzata dalla Coop Centro Italia, Sezione Soci Coop L’Aquila in collaborazione con i volontari dell’Ass. Dona un pasto per la dignità, Amici di San Basilio e della Parrocchia Santa Maria Mediatrice dell’Aquila.

Anche quest’anno scolastico che sta per iniziare, viene accompagnato da questa bella iniziativa organizzata dalla Coop Centro Italia, Sezione Soci Coop L’Aquila unitamente ai volontari dell’Associazione “Dona un pasto per la dignità” Amici di San Basilio e della Parrocchia Santa Maria Mediatrice dell’Aquila che aderiscono come sempre molto volentieri quando si tratta di scendere in campo in sostegno delle classi sociali più deboli e domani 7 settembre, i volontari saranno presenti con un punto di raccolta, presso il supermercato COOP del Torrione all’Aquila per raccogliere quanto più materiale scolastico sarete disposti a donare. Anche un piccolo oggetto, andrà ad arricchire questa importante e umanitaria raccolta scolastica. Siate lieti nell’offrire e contribuire perché “Dio ama chi dona con gioia”.