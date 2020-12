DRIVE THROUGH PRESSO CRUA IN VIA SANDRO PERTINI, AVEZZANO: DANTE LABS A FIANCO DEL COMUNE DI AVEZZANO SUPPORTA LO SCREENING DI MASSA CON TEST ANTIGENICO IL 4, 5 E 6 DICEMBRE

Stop temporaneo alla classica somministrazione di tamponi molecolari: saranno somministrati test antigenici per supportare lo screening di massa.

Il Drive Through presso CRUA in via Sandro Pertini, Avezzano ed il suo personale saranno messi a disposizione della comunità di Avezzano per supportare lo screening di massa indetto dal comune di Avezzano il 4, 5 e 6 Dicembre. Al fine di supportare in pieno questa iniziativa, saranno bloccati per il primo fine settimana di dicembre la classica esecuzione di tamponi molecolari. “Preferiamo riprendere il 7 Dicembre e supportare al 100% il comune di Avezzano con questo screening” – ha detto oggi l’A.D. di Dante Labs, Andrea Riposati.

Il 4, 5 e 6 Dicembre, dalle 9:00 alle 19:00, sarà possibile effettuare il test rapido gratuitamente recandosi al Drive Through di Via Sandro Pertini o alle altre 12 postazioni che rientrano nell’iniziativa.

Si richiede di portare la carta d’identità e la tessera sanitaria.

Per effettuare il test dovrà essere compilato un modulo scaricabile dal sito del Comune di Avezzano, www.comune.avezzano. aq.it