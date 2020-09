ECCOVI LA COPPIA PIU’ ANZIANA AL MONDO: SONO SPOSATI DAL 1941. LUI 110 ANNI, LEI 104

Lui ha 110 anni, lei 104: hanno 214 anni in due e per questo sono stati riconosciuti ufficialmente come la coppia sposata più anziana al mondo. Questi due coniugi sono sposati dal febbraio del 1941 e tra pochi mesi festeggeranno gli 80 anni di matrimonio. Julio Cesar Mora Tapia e sua moglie Waldramina Quinteros Reyes sono stati riconosciuti ufficialmente dal Guinness World Records come la coppia più anziana al mondo. I coniugi, che vivono in Ecuador, si erano sposati il 7 febbraio 1941, quando lui non aveva ancora compiuto 21 anni e lei ne aveva compiuti da poco 15. La celebrazione era avvenuta in gran segreto e davanti a pochi amici, dal momento che le rispettive famiglie erano contrarie al matrimonio. Il tempo, però, ha dato ragione a questa coppia di anziani supercentenari, come riporta anche 20minutos.es.

I due coniugi hanno anche raccontato come si sono conosciuti: la sorella maggiore di Waldramina viveva nello stesso condominio di Julio, ed era durante una visita alla sorella che il ragazzo l’aveva notata. Quello di Julio e Waldramina è il record per la coppia sposata più anziana vivente al mondo, ma non la più longeva. Quest’ultimo record appartiene ancora a John Henderson e Charlotte Curtis, anziani statunitensi sposati dal 22 dicembre 1939. I due coniugi residenti in una casa di riposo del Texas, tuttavia, sono più giovani di Julio e Waldramina: John ha 107 anni, Charlotte uno in meno. Il record assoluto di longevità per una coppia sposata resta comunque quello di Herbert e Zelmyra Fisher, sposati per oltre 86 anni fino alla morte di lui, avvenuta nel 2011.