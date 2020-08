ELEZIONI AVEZZANO. OSCAR ROBERTO GUANCIALE, SCENDE IN CAMPO CON MARIO BABBO

“In un momento così difficile per la sanità e l’economia –dichiara Guaciale– serve mettere in campo un progetto serio per la nostra città, che sia sostenuto e portato avanti da persone competenti, credibili e determinate. Per affrontare le grandi sfide del nostro tempo abbiamo bisogno di lavorare e studiare le soluzioni migliori, valorizzando il patrimonio storico/ambientale per creare nuove opportunità di lavoro. L’ efficientamento energetico per gli edifici pubblici, la riduzione del consumo del suolo, il miglioramento della pista ciclabile, la riqualificazione delle aree verdi e nuovi servizi per i cittadini, sono impegni non più rinviabili e per i quali voglio lottare insieme a questa squadra, che ha l’energia, la competenza e l’entusiasmo per vincere”.