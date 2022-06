EMANUELE FRACASSI DELLA KARATE DOSCHI ASD, VICE CAMPIONE ITALIANO FIJLKAM

Ostia Lido, 4 giugno 2022 – Sabato di intense emozioni al Palafijlkam di Ostia Lido, ove la plurimedagliata realtà marsicana della Karate Doschi, ha visto brillare il nuovo Vice Campione Italiano, Emanuele Fracassi.

Il giovane talento guidato dal Maestro Doschi, dopo una fase eliminatoria eccellente, che lo ha visto vincente per ben 5 incontri (con 21 punti all’attivo e zero subiti!) accede alla Finale per l’oro con tanta emozione e voglia di far bene. Perde purtroppo per un dubbio 1 a 0 che lascia tanto amaro in bocca, ma anche l’

estrema soddisfazione di aver portato a casa un ambito argento, in una competizione di altissimo livello e in una categoria che contava ben 60 iscritti.

Il Maestro Doschi, raggiunto telefonicamente, così commenta “la gara di Emanuele è stata esemplare, abbiamo costruito ogni singolo incontro con precisione quasi chirurgica, costruendo combattimento dopo combattimento una performance perfetta. Peccato per la finale, avrebbe meritato l’oro, ciononostante sono fiero di lui e del percorso fatto, il suo argento è molto prezioso e rappresenta solo un punto di partenza, ne sono certo”.

Felicissimi ed emozionati anche i Maestri Ilaria Doschi, e Fabrizio Fracassi, papà del neo vice campione Italiano.