EMERGENZA CODIV-19. COLLARMELE. MOSTACCI:” DIVIETO DI SOFFERMARSI NELLE PIAZZE”

Lo annuncia il sindaco Tonino Mostacci, riportiamo integralmente suo suo post

Ho predisposto ulteriore ordinanza sindacale attraverso la quale si fa divieto di soffermarsi nelle piazze, si fa divieto di accedere al parco giochi e si fa divieto di accedere al cimitero, tranne che per tumulazioni. Resto in attesa di conferma da parte della prefettura nel frattempo vale come raccomandazione. Sono misure severe ma necessarie in questo momento. In settimana è inoltre prevista, appena riceveremo la disponibilità da parte di operatori specializzati, la sanificazione del paese. Andrà tutto bene solo se rispettiamo le raccomandazioni altrimenti non andrà tutto bene .