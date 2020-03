EMERGENZA CORONAVIRUS. AD AIELLI RIPARAZIONI GRATUITE PER GLI IMPIANTI

L’iniziativa parte dall’impresa Termoidraulica della famiglia Di Censo, il cui titolare, Stefano Di Censo è anche il Vicesindaco del paese. Nel rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il contagio da coronavirus La Di Censo Impianti e mette a disposizione la sua professionalità a titolo gratuito per far fronte ai piccoli inconvenienti idraulici e problemi caldaia.

Piccoli gesti per rendere più normali questi giorni.

INFO: 3386627817