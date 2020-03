EMERGENZA CORONAVIRUS. SANTILLI. TROPPA GENTE ANCORA IN GIRO, INTENSIFICARE I CONTROLLI, BISOGNA RIMANERE A CASA

Intensificare i controlli su strada, ancora troppa gente in giro cosa che non va bene e non deve accadere. Il sindaco di Celano Settimio Santilli, prosegue la sua battaglia, così come tanti suoi colleghi primi cittadini, per sensibilizzare le persone a rispettare le regole per il contenimento del COVID-19.

“Ci sono ancora troppe persone che circolano tranquillamente senza alcun motivo con le auto”, ha spiegato, “questa cosa non può e non deve essere tollerata, nel rispetto invece di che segue alla lettera le regole. Bisogna rimanere a casa e spostarsi solo per i casi di evidenti necessità previste dal decreto per l’emergenza Coronavirus. Ho dato disposizione alla polizia locale di intensificare ancora di più i controlli su tutto il territorio comunale, sia nella aree centrali che periferiche”. La polizia locale, che da quando è iniziata l’emergenza è in strada per far rispettare le regole, sta effettuando posti di controllo in diversi punti della città, in piazza IV Novembre ad esempio, dove in molti transitano con le auto, ma non sono state trascurate le altre strade, infatti gli agenti della Polizia locale sono stati posizionati anche nei varchi di ingresso e uscita di Celano, nei quartieri e arterie maggiormente trafficate.

“Non si sta giocando”, prosegue il primo cittadino, il coronavirus, per alcuni sembra ancora quella cosa che si pensa riguardi e ammazzi solo altri, quando invece è arrivato anche in Marsica colpendo diverse municipalità che ruotano intorno a Celano. Dobbiamo assolutamente prevenire il Coronavirus, non curarlo, ma per far questo la regola principale per tutti deve essere quella di restare a casa e non accampare ormai la solita giustificazione, che si è usciti per farmaci o alimenti. Abbiamo intensificato i controlli, ma anche la veridicità delle autodichiarazioni, con verifiche incrociate su queste attraverso ad esempio gli scontrini. I cittadini devono capire che questa severità vale la loro salute. Inoltre vorrei ringraziare tutti gli agenti della polizia locale e i militari dell’arma dei Carabinieri della stazione di Celano, per quello che stanno facendo da quando è iniziata l’emergenza. Stanno lavorando senza risparmiarsi, un grazie al Comandante della Polizia Locale Giuseppe Fegatilli e al Luogotenente Pietro Finanza, comandante della stazione cittadina dei Carabinieri”.

Santilli invita tutti a pensare anche a chi, in questo momento a casa non può rimanere, medici, infermieri, forze dell’ordine insomma tutte le categorie che stanno comunque lavorando e che meritano il nostro massimo supporto, ma anche rispetto.