EMERGENZA IDRICA, SOSPIRI E MARCOZZI: “SITUAZIONE CRITICA. VERSO UNANIME ‘SI’ ALLA COMMISSIONE PERMANENTE”

“In Abruzzo è piena emergenza idrica. Quasi tutti i quotidiani regionali, oggi, aprono con queste parole i loro articoli dedicati alle notevoli perdite d’acqua nelle reti idrauliche. Migliaia di cittadini ricevono nelle loro case l’acqua a singhiozzo e in casi limite, come nella provincia di Chieti, i rubinetti restano completamente a secco nelle ore serali. È triste affermarlo, ma qualcuno lo aveva detto!”. La dichiarazione arriva dalla consigliera Sara Marcozzi e dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. “Abbiamo condiviso la proposta di istituire una commissione consiliare permanente dedicata esclusivamente al sistema idrico e a tutte le problematiche collegate al ciclo delle acque. Mai come ora è urgente convergere politicamente sull’unanime ‘si’ alla nascita di questo nuovo e strategico strumento di azione a tutela dei cittadini e dei territori. Lasciare la gestione idrica in mano a tante piccole società di gestione non è la risposta all’emergenza di questo momento storico. Dobbiamo vedere la nostra regione come un unico grande territorio, capace di creare un sistema solidale che porti acqua dove c’è più bisogno”. “Drenare risorse, evitare inutili dispersioni burocratiche, guardare al problema con visione sistemica, avendo la possibilità di intervenire tempestivamente grazie alle tipiche funzioni di controllo, ispezione e stimolo tipiche di una commissione. Potremmo e dovremmo farlo ora e subito – scrivono in conclusione Marcozzi e Sospiri – Acqua e aria dovrebbero essere i beni più tutelati al mondo e solo le istituzioni di rappresentanza democratica dei cittadini possono fare da scudo per una reale garanzia di questi diritti”.