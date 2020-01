Ennesimo incendio in una azienda che si occupa di trattamento rifiuti ,Il WWF chiede controlli e informazioni chiare ai cittadini

“Chieti non ha centraline sufficienti. Dal 2008 chiediamo inascoltati sempre le stesse cose”

Ennesimo incendio in Val Pescara in una azienda di Villanova che si occupa di recupero e trattamento di plastica ed ennesimo inevitabile allarme per la nube che ha avvolto l’intera vallata e anche buona parte della città teatina con ordinanze e inviti alla precauzione da parte dei sindaci di Chieti, San Giovanni Teatino (dove per precauzione è stato annullato anche un evento in piazza programmata per la Befana) e Cepagatti. L’ARTA invita tutti i residenti nell’intera area a tenere le finestre chiuse e a non consumare nei prossimi giorni prodotti ortofrutticoli locali che potrebbero essere entrati in contatto con il fumo.

Mentre i vigili del fuoco e i tecnici dell’Arta sono al lavoro è opportuno fare qualche riflessione.

Intanto è un dato di fatto che praticamente tutti i focolai di questo tipo, da anni, scoppiano sempre in giornate festive o prefestive e che gli impianti anti-incendio che potrebbero quantomeno limitare i danni non ci sono o non funzionano. Non ci riferiamo in alcun modo alle fiamme scoppiate questa mattina all’alba, perché su questo caso specifico dovranno essere gli inquirenti, nei tempi dovuti, a fare chiarezza. Il nostro è un discorso di carattere generale: poiché simili allarmi si ripetono praticamente ogni anno (e il 2020 ha dimostrato subito che non farà eccezione), spesso più volte l’anno, bisogna seguire elementari regole di prevenzione e di verifica. Queste in tal senso le prime immediate richieste del WWF Chieti-Pescara: