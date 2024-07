Entra nel vivo il torneo Open “Città di Avezzano”: oggi le semifinali della gara che ha richiamato oltre 90 tennisti da tutt’Italia

Cresce l’attesa nel capoluogo marsicano per la fase finale del torneo open “Città di Avezzano” che oggi, sabato 27, e domani, domenica 28 luglio, andrà in scena sui campi del rinnovato impianto sportivo di via Paolini 2, altresì casa del Circolo Tennis Avezzano. Una competizione che ha fatto registrare numeri straordinari, quella che entrerà nel vivo nelle prossime ore: sono oltre novanta, infatti, gli iscritti alla gara, tutti provenienti dal centro Italia ma anche da regioni più distanti come Emilia Romagna, Puglia e Campania, indice di come sia diventata un punto di riferimento per i tennisti italiani che, in essa, vedono una tappa importante nel proprio percorso sportivo.

Tra atleti più esperti e con alle spalle numerose competizioni, e giovani talentuosi di cui sentiremo parlare nel prossimo futuro, quest’edizione del torneo open “Città di Avezzano” testimonia, inoltre, la bontà del lavoro svolto in questi ultimi anni dalla rinnovata società del Circolo Tennis Avezzano, capace di riportare sul territorio l’entusiasmo verso uno sport che in Italia sta vivendo un periodo d’oro grazie ai successi di Jannick Sinner, Matteo Berretini e Jasmine Paolini.

Molti degli atleti partecipanti hanno soggiornato in città durante l’intero periodo di svolgimento della manifestazione, stringendo nuove amicizie e rinnovando vecchi legami. Gli atleti, nel tennis, sono divisi solo da una rete, fuori dal campo l’amicizia e il rispetto sono valori che caratterizzano tali sportivi. Le semifinali di quest’oggi vedranno impegnati Jacopo Emanuele Riccardi categoria 2.8) contro Federico Salomone (categoria 2.2) nel maschile.

Ieri, il padrone di casa Gianluca Di Nicola (categoria 2.2) ha sconfitto Antonio Ruocco (categoria 2.5) e domani si giocherà la medaglia più importante. Nel femminile si sfideranno Celeste Faustino (categoria 2.5) contro Daniela Quaranta (categoria 2.7), Chiara Torrieri (categoria 3.4) contro Franca Cecilia Di Pietro (categoria 2.6). Le gare prenderanno il via nel pomeriggio. I vincitori si sfideranno nella finale di domani, il cui inizio è previsto alle 16.00 (femminile) e alle 18.00 (maschile).