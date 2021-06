ESPORT SERIE E ABRUZZO 2021

La fase regionale del primo campionato Esport Serie E, organizzata dal Comitato Regionale Abruzzo LND tra metà aprile e metà giugno 2021, si è conclusa regolarmente, decretando la qualificazione alla fase nazionale per la promozione in eSerie D nazionale delle prime tre squadre classificate: Olympia Cedas (qualificata come prima di girone), L’Aquila Soccer School (seconda) e Tre Ville 93 (terza). Nei prossimi giorni la Lega Nazionale Dilettanti comunicherà formula, regolamento, programma e dettagli organizzativi relativi alle finali nazionali.

Sono state giocate in tutto 90 gare, con 490 reti segnate (media 5,44 reti a partita; sono andati in rete 64 diversi players); 30 gare sono state trasmesse in diretta sul canale Twitch del Comitato Regionale Abruzzo LND, generando un totale di 10.000 spettatori. La modalità di gioco è stata quella del Pro-Club 5vs5 di Fifa 21 per PS 4/5.

Il Presidente Concezio Memmo: “Abbiamo sperimentato questa nuova frontiera degli Esport e siamo molto soddisfatti della risposta di società e pubblico. È stata un’esperienza complessa perché completamente nuova per il Comitato, e tuttavia ne abbiamo colto le potenzialità e siamo già al lavoro per la prossima stagione”.

Il Responsabile Esport Panfilo Doria: “Ringrazio le squadre, i ragazzi, i dirigenti e lo staff che hanno reso possibile questo primo campionato ufficiale in Abruzzo. Ci siamo impegnati a fondo, e credo che con la passione e le energie di tutti si sia fatto un buon lavoro. Le fondamenta di questa nuova attività sono state gettate, e siamo certi che in futuro si possa arricchire il patrimonio sportivo di tanti sodalizi abruzzesi con questa disciplina. In estate lavoreremo per avvicinare sempre più club e persone a questa attività, per allargare la base del movimento e per strutturarlo in vista dell’espansione dei prossimi anni”.