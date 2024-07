“Est’Arte Maglianese 2024 – Comune di Magliano de’ Marsi

Il Comune di Magliano de’ Marsi è lieto di annunciare il lancio del cartellone degli eventi estivi “Est’Arte Maglianese 2024”, un ricco programma di appuntamenti culturali, musicali e artistici che animeranno il nostro amato comune durante i mesi estivi.

Gli eventi promettono di offrire un’esperienza unica e coinvolgente per cittadini e visitatori di tutte le età. Tra gli eventi in programma vi saranno concerti, spettacoli teatrali, mostre d’arte, serate di cinema all’aperto, giochi e spettacoli per bambini e tanto altro ancora.

Il Sindaco di Magliano de’ Marsi, Pasqualino Di Cristofano, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa, dichiarando: “Est’Arte Maglianese 2024 rappresenta un’opportunità straordinaria per valorizzare le bellezze del nostro territorio e promuovere la cultura in tutte le sue forme. Siamo orgogliosi di poter offrire un programma così variegato e di qualità, che saprà sicuramente attrarre un ampio pubblico. Invito tutti i cittadini e i turisti a partecipare e a vivere insieme a noi un’estate all’insegna dell’arte e del divertimento.”

I Consiglieri Di Norcia Marco e Toselli Mirko hanno aggiunto: “L’organizzazione di Est’Arte Maglianese 2024 è il frutto di un intenso lavoro di squadra e della collaborazione con numerose associazioni locali. Il nostro obiettivo è quello di creare un’atmosfera accogliente e stimolante, in cui ogni evento possa diventare un momento di condivisione e arricchimento culturale. Siamo certi che questa edizione sarà un grande successo.”