ESTATE CAPISTRELLANA 2022: GIOVEDI’ 21 LUGLIO LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO DI SALVATORE SANTANGELO “FRONTE DELL’EST”

Proseguono gli appuntamenti del cartellone dell’Estate Capistrellana 2022. Il prossimo 21 luglio, alle ore 21:00, nella scena suggestiva di Piazza Caduti sul Lavoro, il giornalista e docente universitario Salvatore Santangelo presenterà la sua ultima opera letteraria “Fronte dell’Est – Passato e presente di un Destino Geografico”.

L’incontro col noto autore sarà moderato dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, il dott. Stefano Pallotta. Presenzieranno il sindaco Francesco Ciciotti per i saluti istituzionali e Roberto Santangelo, vice presidente Vicario del Consiglio regionale d’Abruzzo.

Santangelo vanta un’indiscutibile preparazione nell’ambito della politica internazionale e della storia del ‘900. Appassionato per sua stessa ammissione delle dinamiche dei nuovi conflitti e della cosiddetta “geosofia”, l’esplorazione dei mondi che si trovano nella mente degli uomini. Molto conosciute le pubblicazioni con Castelvecchi Editore, come Geopandemia, Babel e Gerussia.

“Fronte dell’Est” è l’opera chiave nell’analisi del nuovo conflitto russo-ucraino. E se qualcuno circa un secolo fa l’aveva predetto, nel libro verranno riconosciute quelle evidenze geografiche che definiscono la nostra storia passata e futura. “L’incontro sarà l’occasione per sviscerare la nuova scena bellica europea e per dimostrare come certi conflitti non facciano altro che ripetere ed evolvere gli errori di un passato mai troppo lontano. E’ importante riflettere su quanto accade e lo è ancor di più farlo come comunità, attraverso un salotto pubblico, perché la condivisione sociale deve essere nutrita anche di momenti di alto profilo, come questo”, ha dichiarato il primo cittadino, Francesco Ciciotti.