Estate di grandi eventi a Trasacco: Noemi, Danilo Sacco, i festival Recrià e Swing sotto le Stelle oltre alla settimana dello sport e il Gran Galà della musica

Sarà un’estate ricca di appuntamenti, quella che animerà Trasacco. Non solo grandi nomi e concerti di artisti tra i più amati dal pubblico italiano, anche festival riconfermati dal successo delle edizioni precedenti e grandi novità. Trasaccagosto 2024 offrirà due mesi di eventi per adulti e piccini, per famiglie e comitive di adolescenti, senza dimenticare iniziative sportivi, turistiche e culturali. Spazio anche ad attività all’aria aperta e appuntamenti di sensibilizzazione sociale. “Abbiamo allestito un calendario per tutti i gusti e tutte le fasce di età che vivono Trasacco e il nostro territorio – spiegano il sindaco Cesidio Lobene e l’Assessore Marta Coruzzi – grazie anche e soprattutto al coinvolgimento delle associazioni locali che, come ogni anno, hanno dato un prezioso contributo in termini di idee e propositività”.