EVENTO AL CASTELLO PICCOLOMINI: L’ABRUZZO, LA MARSICA, CELANO – STORIA INFINITA “EVENTO PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE “MARIO LUCCI – MUSICA E CULTURA”

L’Abruzzo, la Marsica, Celano – Storia Infinita: è l’evento promosso dall’Associazione “Mario Lucci – Musica e Cultura”, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Abruzzo, con il patrocinio dell’A.I.E. – Associazione Italiani all’Estero – Firenze e con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di L’Aquila. Lo spettacolo si svolgerà giovedì 19 agosto 2021, ore 21.00, nel Castello Piccolomini di Celano (Aq) e vedrà in scena il soprano Ilenia Lucci (anche in veste di ideatrice e di direttore artistico), accompagnata alla fisarmonica e all’organetto da Danilo Di Paolonicola, vincitore di sei “Campionati Del Mondo” di fisarmonica diatonica; gli interventi musicali si alterneranno alla recitazione dell’attrice Diletta Laezza, protagonista nel film “Nati2volte”, di racconti della tradizione abruzzese, marsicana e celanese.

Non mancheranno danze popolari abruzzesi, curate dalle danzatrici Marzia Menchini e Federica Tacconi.

L’evento vuole essere un “viaggio” nella nostra Regione, per arrivare alla Marsica, nella terra del Fucino, nel ricordo del Lago, celebrando Celano ed il Castello Piccolomini.

Ingresso intero 4 euro; ingresso ridotto 2 euro.

È necessaria la prenotazione chiamando al numero 0863793730 oppure recandosi direttamente alla biglietteria del Castello.

Sarà obbligatorio esibire il green pass oppure un referto di tampone Covid-19 negativo effettuato entro le 48 ore precedenti l’evento. Si ricorda l’utilizzo della mascherina ed il distanziamento sociale di almeno un metro, anche con eventi all’aperto.