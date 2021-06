EX DIPENDENTE DEL COMUNE DI MAGLIANO DE’ MARSI TROVATO SENZA VITA

Il corpo di R. M., ex dipendente del Comune di Magliano De Marsi è stato rinvenuto la notte scorsa in un’area che costeggia la Super strada del Liri.

A fare la scoperta i Carabinieri, ancora non sono chiare le cause del decesso. La notizia ha suscitato profonda commozione ed incredulità nella comunità di Magliano de Marsi, comune nel quale Meschini aveva lavorato per anni.