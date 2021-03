FARINDOLA, TROVATI I TRE DISPERSI, SONO IN BUONE CONDIZIONI DI SALUTE

aggiornamenti dei tre dispersi: trovate le macchine in zona Valle d’angri, a farindola e non a rigopiano, come inizialmente segnalato dai familiari.

ritrovati a Valle d’Angri, vicino Farindola i tre dispersi, una ragazza e due uomini. stanno bene, solo un po’ infreddoliti