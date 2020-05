FASE DUE – SANITÀ, GENOVESI (LEGA): “LABORATORIO ANALISI TAMPONI AL SS FILIPPO E NICOLA, SUCCESSO DELLA LEGA”

“Dalle promesse ai fatti è il caposaldo della Lega Salvini Premier, lo avevamo annunciato una decina di giorni fa e, ieri, è stato completato l’iter regionale per il laboratorio analisi dei tamponi per il nosocomio SS Filippo e Nicola di Avezzano” lo dichiara in una nota il commissario provinciale aquilano della Lega: «è stato un grande lavoro di squadra portato avanti con caparbietà dall’assessore Nicoletta Verì che ringraziamo per l’impegno profuso a favore del nostro territorio. Dovremo attendere i tempi tecnici da parte del ministero della Salute per l’inserimento del SS Filippo e Nicola nella rete nazionale dei laboratori pubblici Covid19, per l’inizio di giugno saranno possibili i test dei tamponi, saranno test rapidi il cui esito è stimato in 20 minuti. Questo risultato conseguito nell’ambito della sanità è solo l’inizio del progetto che la Lega ha in serbo per Avezzano e per la Marsica» conclude Tiziano Genovesi.