Fermato dalla Polizia di Stato alla guida di un autocarro rubato: scatta la denuncia per ricettazione

E’ accaduto nella mattinata di ieri, sull’A/24 – carreggiata in direzione di Roma, nel territorio del Comune di Sante Marie.

Un giovane originario della Campania, alla vista degli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Avezzano, ha iniziato a tenere una condotta di guida piuttosto spericolata, tanto da insospettire i componenti della pattuglia che prontamente lo affiancavano, procedendo al fermo in condizioni di sicurezza.

Gli agenti hanno così accertato che l’uomo, sprovvisto di patente perché revocata, era alla guida di un autocarro rubato il giorno precedente a Monte di Procida.

Lo stesso, noto per analoghi precedenti penali, è stato denunciato per ricettazione e sanzionato per guida senza patente.

L’autocarro recuperato sarà restituito al legittimo proprietario.