FERRAGOSTO A CELANO, BOOM DI TURISTI. IL CASTELLO PICCOLOMINI SI CONFERMA CON 1.500 VISITATORI IL MUSEO PIÙ VISITATO D’ABRUZZO

Giorni di grande affluenza di turisti a Celano. Il periodo di Ferragosto, infatti, ha fatto registrare il tutto esaurito per le attività ricettive e alberghiere, prese d’assalto da frotte di visitatori che hanno approfittato della clemenza del tempo per trascorrere una giornata di vacanza, spensierata e rilassante a Celano. Per avere un quadro significativo del gran numero di turisti basta citare il dato diffuso dalla Direzione Regionale Musei d’Abruzzo che recita oltre 1500 tagliandi staccati per far visita al Castello Piccolomini di Celano. Numeri strabilianti e mai registrati in precedenza, secondo la dottoressa Federica Zalabra, direttrice regionale. A ciò si aggiungano le numerose presenze di escursionisti che, durante il lungo ponte ferragostano, hanno preferito trascorrere una giornata tra le bellezze naturali del Canyon d’Italia per eccellenza, ovvero le Gole di Celano-Aielli, riaperte al transito due anni fa dopo 10 anni di chiusura:

“I 1.500 biglietti staccati al Castello Piccolomini – dice il Sindaco Settimio Santilli – confermano e dimostrano la bontà delle nostre scelte riguardo alle politiche degli investimenti per promuovere all’esterno l’immagine della nostra Città ed in questo senso il nostro maniero con la rinnovata convenzione con la Direzione Regionale Musei d’Abruzzo ne è la dimostrazione più plastica.

L’aver inoltre riaperto ai visitatori le Gole ha ampliato ulteriormente la nostra offerta turistica da cui stanno traendo beneficio le nostre attività ricettive e della ristorazione che in questi giorni hanno registrato il tutto esaurito dopo 2 anni di pandemia in cui hanno sofferto molto.

Dopo aver esentato per tutto l’anno 2022 l’occupazione di suolo pubblico dei dehors, ci accingeremo in questi giorni a dare chiari indirizzi amministrativi per la settimana di festa dei Santi Martiri per ampliare ulteriormente i posti all’aperto delle locali attività.

Tutto quanto ciò che rientra nelle nostre facoltà a favore del sostegno al commercio continuerà ad essere fatto in maniera importante ed inequivocabile.”

Questa è in sostanza la fotografia dell’andamento turistico e commerciale a Celano, comparti che riprendono a segnare andamenti positivi dopo il periodo di stop dovuto all’epidemia grazie anche al sostegno dell’amministrazione comunale.