FERRARI CAVALCADE 2023, SINDACO SANTILLI:  APPUNTAMENTO DI GRANDE ECCEZIONALITÀ E IMPATTO MEDIATICO PER LA CITTÀ DI CELANO

“Tutto è pronto per accogliere nel migliore dei modi i bolidi rossi che parteciperanno al Ferrari Cavalcade 2023, l’evento planetario promosso dalla casa di Maranello che viene ospitato solo ed esclusivamente in alcune parti del mondo, scelte tra le più suggestive ed iconiche. Per la nostra Città sarà una giornata particolare, di grande impatto mediatico e per molti versi storica, essendo stata inserita nel tour che vedrà protagonisti circa 150 equipaggi a bordo delle potenti e ammirate autovetture, sogno di tutti noi”.

Così il Sindaco di Celano Settimio Santilli si appresta a ricevere venerdì 30 giugno i protagonisti del Ferrari Cavalcade 2023. Le “rosse di Maranello” dedicheranno il percorso panoramico e turistico all’Abruzzo, con la scelta dell’organizzazione di sfilare e sostare nella Città di Celano.

Per maggiori informazioni sull’evento ecco i dettagli sulla viabilità e sulle modalità di svolgimento della manifestazione.

Le vetture arriveranno a Celano da Avezzano, effettuando il seguente percorso: SS696, Via Fontegrande, Via Roma Piazza IV Novembre (area di sosta). Si prevede l’arrivo della prima Ferrari alle ore 11:00, l’ultima arriverà circa 60 minuti dopo. La colonna (scortata dalla Polizia Stradale) sarà anticipata da tre vetture apripista, la prima delle quali arriverà circa 1 ora e 15 minuti prima della prima macchina in gara. Il passaggio del convoglio si ritiene concluso al transito della vettura scopa (vettura con i bolli sulle portiere raffiguranti una bandiera a scacchi). Tutti i mezzi facenti parte della manifestazione saranno contraddistinti da bolli riportanti il logo della manifestazione.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione con la massima sicurezza verrà adottata la sospensione temporanea della viabilità ordinaria in corrispondenza di Piazza IV Novembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Secondo la tabella di marcia predisposta dagli organizzatori la sosta a Celano durerà complessivamente 30 minuti per ogni equipaggio e i partecipanti avranno l’opportunità di effettuare una pausa caffè nell’esclusiva cornice di Castello Piccolomini. Anche in questa circostanza verrà inibito il traffico ordinario lungo Corso Umberto I e il primo tratto di Via del Castello (fino all’accesso del castello) per agevolare il percorso degli ospiti in direzione e ripartenza dalla struttura dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

“Un’occasione da non perdere, insomma, per far scoprire e conoscere ai partecipanti, provenienti da tutto il mondo, non solo la maestosità del Castello Piccolomi ma tutte le bellezze artistiche e naturalistiche del nostro territorio” – conclude il Sindaco Santilli.