FESTA DEL NARCISO 2022 “RINASCIAMO CON UN FIORE..” ROCCA DI MEZZO (AQ) 29 MAGGIO 2022

Dopo due anni di edizioni digitali ritorna finalmente in presenza la Festa del Narciso, giunta alla sua 76esima edizione. Il narciso, che cresce spontaneamente sull’Altopiano delle Rocche, tornerà ad essere protagonista dei carri allegorici che il prossimo 29 maggio (ore 15) sfileranno per le strade del borgo di Rocca di Mezzo, incantando gli spettatori con il loro intenso profumo e le singolari strutture, rendendo la festa una delle più amate e attese in Abruzzo.

“Siamo felici ed emozionati di tornare a sfilare in presenza, con il calore della gente che da decenni accorre numerosa da ogni parte della regione, e non solo – afferma il presidente della ProLoco, Sandro Argentieri – In questi due anni, però, non ci siamo fermati e il narciso è stato ugualmente protagonista dei Balconi fioriti, antica tradizione ospite dalla festa già dagli anni ’50. Quest’anno i carri che parteciperanno saranno cinque, provenienti tutti da Rocca di Mezzo. Non mancheranno, comunque, i Balconi fioriti, visibili già dal sabato pomeriggio, prima della consueta infiorata. ‘Rinasciamo con un fiore’ è stato lo slogan che ci ha accompagnati in questi due anni, ora è arrivato il momento di tornare alla normalità”, conclude.

La manifestazione, organizzata dalla ProLoco di Rocca di Mezzo, è patrocinata dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, dalla Provincia dell’Aquila, dal Comune di Rocca di Mezzo e dal Parco Naturale Regionale Sirente Velino.

Appuntamento quindi il 29 maggio a partire dalle 15 in piazza Principe di Piemonte, Rocca di Mezzo.

Per informazioni: Pro Loco Rocca di Mezzo 0862/916125; info@roccadimezzo.org

Pagina Facebook: www.facebook.com/RoccadiMezzoProLoco/