FESTA DELLA PERDONANZA CELESTINIANA – PROTOCOLLO DI SALVAGUARDIA DEL FUOCO DEL MORRONE

FESTA DELLA PERDONANZA CELESTINIANA

Cerimonia di firma del Protocollo d’intesa delle Comunità del Fuoco del Morrone

Un passo importante che conferma il valore di un Patrimonio UNESCO ICH

In ossequio al riconoscimento UNESCO della Festa della Perdonanza Celestiniana, i Sindaci dei Comuni attraversati ogni anno dal Fuoco del Morrone sottoscriveranno il 29 settembre 2023 un patto d’intesa con l’Associazione Comitato Festa della Perdonanza Celestiniana UNESCO ICH per contribuire, e dunque garantire, adeguate attività di supporto all’organizzazione ed alla sensibilizzazione delle popolazioni locali al passaggio del simbolico fuoco che ogni anno parte dall’Eremo di Sant’Onofrio di Sulmona per giungere alla Torre del Palazzo di Città dell’Aquila lungo il Cammino del Perdono e dare vita all’annuale Perdonanza che L’Aquila celebra da 729 anni.

La Fiaccola attraversa ogni anno in Agosto numerosi Comuni della Valle Peligna, della Valle Subequana, della Piana dei Navelli e dell’area Aquilana dando vita ad un rito civile e comunitario ormai affermato da oltre 40 anni, che è divenuto parte integrante della Festa della Perdonanza Celestiniana che si celebra all’Aquila il 28 e 29 Agosto presso la Basilica di Santa Maria di Collemaggio.

L’evento si terrà presso la Chiesa Celestina di Santa Maria di Centurelli, in Comune di Caporciano (AQ) il 29 Settembre 2023 alle ore 10,30.

“Un passo importante del lavoro preparatorio delle misure di Salvaguardia di questo Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, iscritto nella Lista rappresentativa UNESCO nel 2019 come Festa del Perdono Celestiniano” ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Comitato Festa della Perdonanza Celestiniana Floro Panti.

L’incontro sarà un momento di Festa per le Comunità locali e sono attese, oltre le Autorità locali, le rappresentanze delle Associazioni aderenti alla Festa della Perdonanza Celestiniana.