FESTIVAL TRANSUMANZA, TUTTO PRONTO PER “LA FACTORY COMEDY” DI CIRILLI. SCOCCIA: “SPETTACOLO IMPERDIBILE”

Tutto pronto per lo spettacolo inserito nel cartellone eventi del Festival “TRA, la Transumanza che unisce”, promosso e finanziato dal Consiglio regione d’Abruzzo, che prevede circa trenta manifestazioni nei comuni delle aree interne, tra cultura e iniziative alla scoperta dei territori agro pastorali.

“La Factory comedy” , che avrà come protagonista il famoso artista sulmonese Gabriele Cirilli e si svolgerà il prossimo 23 agosto alle ore 21.30 a Piazza XX Settembre a Sulmona (a ingresso libero), è stata presentata questa mattina in conferenza stampa nella Rotonda di San Francesco a Sulmona, alla presenza della vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia, dell’assessore alla Cultura del Comune di Sulmona Carlo Alicandri Ciufelli e dell’attore Gabriele Cirilli.

“Un evento imperdibile nell’ambito di un Festival importante voluto dal Consiglio regionale, giunto alla quarta edizione. Ringrazio il Comune di Sulmona per il supporto e la collaborazione nella realizzazione di uno spettacolo che sono sicura avrà successo. È con entusiasmo che saluto un bravo artista come Gabriele Cirilli, che torna ad esibirsi nella sua patria, e questo non può farci che enorme piacere, con la certezza che sul palco di fronte ad Ovidio saprà ben onorare questa terra di tratturi, tradizioni, ricca di storia e cultura”. Ha affermato la vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia.

Sul palco, dopo una prima parte dedicata al musical, Cirilli porterà anche un nuovo format comico da lui ideato realizzato, Cat Casa di accoglienza per talenti, in scena con alcuni neodiplomati attori della Factory. Riportare a Sulmona il progetto de La Factory, la scuola di alta formazione ideata all’artista abruzzese, è un obiettivo da centrare. È quanto emerso nell’incontro con la stampa odierno, in cui Gabriele Cirilli ha dichiarato: “Sono orgoglioso di potermi esibire nella mia Sulmona insieme ai ragazzi della Factory. Sono sicuro che la gente si divertirà con uno spettacolo che farà si ridere, ma anche riflettere. Voglio ringraziare Marianna Scoccia e il Consiglio regionale per questa opportunità, per la fiducia e per aver creduto nel progetto della Factory”.