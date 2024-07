FESTIV’ALBA: cresce l’attesa per i grandi eventi in Anfiteatro

Prosegue con successo il ciclo di concerti di musica classica e antica nella chiesa medievale di San Pietro in Alba Fucens; 16 e 18 luglio gli ultimi due appuntamenti: rispettivamente con il duo soprano-arpa Alessandra Marangon-Maria Palma, ed il quartetto di sassofoni Fantasy Saxophone Quartet. Seguiranno, dal 23 al 26 luglio, 4 concerti consecutivi di musica antica nella chiesa di Santa Maria in valle Porclaneta di Rosciolo.

Intanto cresce l’attesa per i 9 grandi eventi nell’anfiteatro romano di Alba Fucens, che comprendono 5 spettacoli musicali e 4 rappresentazioni teatrali, ai quali si potrà assistere con biglietto d’ingresso e posto numerato, a partire dal 31 luglio.

Per la Musica:

il monumentale concerto di apertura del 31 luglio : i CARMINA BURANA di Orff con 140 musicisti tra solisti, cori e orchestra, eseguiti nella stessa serata insieme al poema sinfonic o PINI DI ROMA di Respighi, composto esattamente 100 anni fa (biglietto da € 15 a € 20); tra i solisti si segnala la presenza della bravissima cantante lirica avezzanese Chiara Tarquini, scelta appositamente dal celebre direttore d’orchestra Leonardo Quadrini.

: i di Orff con 140 musicisti tra solisti, cori e orchestra, eseguiti nella stessa serata insieme al poema sinfonic di Respighi, composto esattamente 100 anni fa (biglietto da € 15 a € 20); tra i solisti si segnala la presenza della bravissima cantante lirica avezzanese Chiara Tarquini, scelta appositamente dal celebre direttore d’orchestra Leonardo Quadrini. A chiudere invece il 9 agosto l’evento clou, il concerto popdi DANIELE SILVESTRI , per cui sono stati già venduti oltre 400 biglietti; ne restano in vendita 280 (biglietto prezzo unico € 40)

l’evento clou, il concerto popdi , per cui sono stati già venduti oltre 400 biglietti; ne restano in vendita 280 (biglietto prezzo unico € 40) Molto atteso per il 4 agosto il concerto del mitico pianista sudafricano ABDULLAH IBRAHIM , tra i più grandi interpreti del jazz mondiale (biglietto da € 25 a € 30)

il concerto del mitico pianista sudafricano , tra i più grandi interpreti del jazz mondiale (biglietto da € 25 a € 30) Grande evento imperdibile quello del 7 agosto , per celebrare i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini, con l’ opera lirica TOSCA : circa 120 artisti coinvolti tra cantanti lirici protagonisti, cori e orchestra, con scenografie e costumi, con la regia di KATIA RICCIARELLI che sarà presente all’evento anche per ricordare il recente riconoscimento di “patrimonio dell’umanità” attribuito dall’Unesco al melodramma nato in Italia a inizio del ‘600 (biglietto da € 25 a € 30)

, per celebrare i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini, con l’ : circa 120 artisti coinvolti tra cantanti lirici protagonisti, cori e orchestra, con scenografie e costumi, con la che sarà presente all’evento anche per ricordare il recente riconoscimento di “patrimonio dell’umanità” attribuito dall’Unesco al melodramma nato in Italia a inizio del ‘600 (biglietto da € 25 a € 30) Il 2 agosto un grande TRIBUTO AI PINK FLOYD con i Paintbox Pink Floyd Band, con i successi più conosciuti della celebre band che ha segnato la storia della musica rock (biglietto da € 15 a € 20)

Per il Teatro di Prosa, 3 titoli di teatro antico ispirati alle tragedie greche di Euripide e tutti realizzati con scenografie, costumi e musica; oltre ad una produzione locale abruzzese di già collaudato successo:

FEDRA rappresentata in prima nazionale assoluta il 1 agosto , con attrice protagonista la famosa Laura Lattuada e la compagnia Zerkalo di Roma (biglietto da € 15 a € 20)

rappresentata in prima nazionale assoluta il , con attrice protagonista la famosa Laura Lattuada e la compagnia Zerkalo di Roma (biglietto da € 15 a € 20) MEDEA il 5 agosto con la compagnia Teatro Studio di Grosseto con 7 attori in scena (biglietto da € 15 a € 20)

il con la compagnia Teatro Studio di Grosseto con 7 attori in scena (biglietto da € 15 a € 20) IFIGENIA IN AULIDE l’ 8 agosto con 9 attori in scena, anche qui con la compagnia Zerkalo di Roma (biglietto da € 15 a € 20)

l’ con 9 attori in scena, anche qui con la compagnia Zerkalo di Roma (biglietto da € 15 a € 20) il 3 agosto il titolo teatrale IL VIZIETTO della compagnia avezzanese Teatranti Tra Tanti, a grande richiesta dopo le diverse applauditissime repliche della scorsa primavera tenute nel Castello Orsini di Avezzano (biglietto da € 15 a € 20)

In alternativa al biglietto per la singola serata anche la formula abbonamento per 8 eventi o il miniabbonamento per le 3 tragedie greche.

Acquisto ONLINE su: www.diyticket.it / Link diretto: https://www.diyticket.it/festivals/565/festivalba-2024 / Assistenza al num. gratuito: 06.0406

Info e prenotazioni: 329.9283147 – 392.0482900

