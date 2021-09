FIDANZATI RIMANGONO INCASTRATI NELLE LAMIERE DELLA MACCHINA,DOPO UN INCIDENTE PER TRE GIORNI: PERDONO LA VITA ENTRAMBI

Una giovanissima coppia, in Scozia nei pressi di Bannockburn, nello Stirlingshire, è rimasta imprigionata per tre giorni nelle lamiere della macchina dopo un incidente,senza ricevere alcun soccorso, Si chiamavano John Yuill e Lamara Bell. Secondo le prime analisi il giovane 25enne sarebbe morto sul colpo, mentre la compagna era rimasta ferita gravemente e probabilmente con dei tempestivi aiuti si sarebbe potuta salvare. Dopo tre giorni, grazie a una chiamata sollecitativa da parte di un residente è arrivata la polizia sul luogo, ma ovviamente era troppo tardi per tutti e due.