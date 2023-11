FINANZIATE CON IL PROGETTO “IO RESTO A CELANO” TRE NUOVE IMPRESE. ASSESSORE CONTESTABILE: PREMIATE IL CORAGGIO E L’INTRAPRENDENZA DI GIOVANI IMPRENDITORI

“Il coraggio, l’intraprendenza e la voglia di non lasciare la propria terra, alla fine vengono premiate. Con il sostegno economico del piano “Io resto a Celano” sono state finanziate tre nuove attività che accrescono il patrimonio aziendale della nostra città”.

L’assessore comunale al Bilancio Cinzia Contestabile non risparmia parole di soddisfazione per la positiva conclusione dei progetti, presentati da tre nuovi giovani imprenditori celanesi, che proprio in questi giorni hanno ricevuto il via libera all’esercizio della loro attività.

“Per la nostra amministrazione – aggiunge l’assessore Contestabile – si tratta di un risultato che ci conforta ampiamente sulla bontà del progetto, che in un primo momento era stato accolto con un certo scetticismo. Furono già finanziate altre iniziative imprenditoriali, poi il periodo della pandemia e le incertezze sul futuro hanno sospeso per cause di forza maggiore altre iniziative. Ma l’amministrazione con lungimiranza e determinazione ha insistito e oggi si raccolgono i frutti di quel lavoro e di quell’impegno a fianco dei giovani che volevano avviare una propria attività”.

Per snellire la complessa macchina burocratica dei finanziamenti imprenditoriali e semplificare l’iter dei progetti l’amministrazione comunale ha creato un team di lavoro dedicato all’iniziativa e contestualmente ha svolto attività di formazione per figure professionali che rappresentano un importante punto di riferimento e di guida per le idee imprenditoriali e le ambizioni dei giovani.

“Posso con soddisfazione affermare – continua l’assessore Contestabile – che il lavoro del team ad oggi ha portato ad eccellenti risultati. Le procedure per il finanziamento di ulteriori tre iniziative imprenditoriali sono ormai in dirittura d’arrivo e tutto l’iter dovrebbe concludersi entro l’anno”.

“Le tre nuove realtà imprenditoriali che sono state già avviate e finanziate e a cui facciamo i migliori auguri di buon lavoro sono: “La regina del Gluten Free – Bakery” di Martina Torrelli, attività di produzione dolci senza glutine; “Rip service” di Daniele Cerone, officina metalmeccanica di tornitura con torni manuali e Cnc, fresatura, saldatura certificata di piccola e media carpenteria metallica; “La bombonera” di Fernando Stornelli, attività di promozione di calcio a 5” – conclude l’assessore Contestabile.