Fine settimana all’insegna della cultura e della tradizione natalizia a Sante Marie

Un fine settimana ricco di appuntamenti e atmosfera natalizia attende la comunità di Sante Marie. La Commissione Pari Opportunità del Comune ha organizzato una sorpresa speciale per i più piccoli. Babbo Natale arriverà domani, alle 11 in piazza Aldo Moro, dove consegnerà doni natalizi a tutti i bambini della scuola dell’infanzia Pio XII e della scuola primaria Lombardo Radice. Un momento di gioia e magia, perfetto per una foto ricordo con il simpatico ospite vestito di rosso.

Il programma proseguirà sabato con un appuntamento culturale da non perdere. Nell’ambito del cartellone degli eventi natalizi, alle 18, presso la sala interna del bar La Casata di Sante Marie, ci sarà la presentazione del libro “Il Sacro Agito”. I curatori Francesco Della Costa e Francesca Piccone dialogheranno con l’autrice Ilaria Meloni, offrendo al pubblico un’occasione per scoprire un’opera avvincente e confrontarsi con i protagonisti.

La giornata di domenica, invece, sarà all’insegna della convivialità e della tradizione. Alle 12.30 in piazza Aldo Moro, verrà presentato il calendario 2024 di Sante Marie, che raccoglie 12 scatti suggestivi del capoluogo e delle frazioni. Il calendario sarà distribuito gratuitamente fino a esaurimento scorte, un ricordo unico che celebra la bellezza del territorio.

Sempre domenica, la Pro Loco di Sante Marie, in collaborazione con l’associazione anziani “Torquato Di Bernardo” e il comitato feste, ha organizzato un pranzo natalizio aperto a tutti. A partire dalle 12.30 in piazza Aldo Moro, sarà possibile condividere un momento di convivialità gustando pasta e fagioli e polpette con piselli alla francese, piatti offerti dalla Pro Loco. Il comitato feste, invece, si occuperà della distribuzione di vin brulé e cioccolata calda, per scaldare l’atmosfera natalizia.

A impreziosire l’evento, sarà possibile ammirare il presepe realizzato dall’associazione anziani, un’opera che celebra la tradizione e la cura dei dettagli.

Infine, nel pomeriggio, una nuova sorpresa aspetta tutti i bambini: Babbo Natale tornerà a Sante Marie per portare ancora un po’ di magia e sorrisi, consegnando dolci doni ai più piccoli.

Un weekend, quindi, che unisce la magia del Natale, la cultura e la tradizione locale, creando momenti di condivisione e gioia per tutta la comunità.