FIRMATA LA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CERCHIO (AQ) E LE G.A.DIT. SEZ. MARSICA

Firmata questa mattinata presso gli uffici del Comune di Cerchio la convenzione tra il Comune di Cerchio e le Guardie Ambientali d’Italia Sez. Marsica.

Presenti all’atto della firma, il Sindaco Gianfranco Tedeschi ed il resp. della Polizia Locale Romeo Tomassetti per le G.A.DIT. MARSICA il Presidente Gennaro Mostacci ed il Vice Presidente Vincenzo Letta.

Una convenzione che ha come obiettivo principale quello di garantire un maggior monitoraggio del territorio per la conservazione del patrimonio comunale inteso come naturale e ambientale.

In particolare le guardie G.A.DIT. ( con riconoscimento del Ministero dell’Ambiente per la tutela del territorio e del mare n° 349, della Regione Abruzzo con determina DPF011/09 e giuramento presso la Prefettura dell’Aquila) avranno il compito, in collaborazione con il corpo di Polizia Locale, nella vigilanza e controllo di tutto il territorio usufruendo di foto-trappole per smascherare gli incivili che non rispettano le leggi vigenti riguardo l’ambiente.

In più vigileranno sulla L.R. n.47/2013 “Norme Sul Controllo Del Randagismo, Anagrafe Canina E Protezione Degli Animali D’affezione”.