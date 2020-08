FIUME LIRI, ILARIA FONTANA (M5S): SINERGIA ARPA LAZIO E ARTA ABRUZZO COME AVEVO RICHIESTO AL MINISTRO COSTA, AVANTI COSÍ

Onorevole Ilaria Fontana

La deputata del Movimento 5 Stelle Ilaria Fontana, membro della Commissione Ambiente, Lavori Pubblici e Territorio, da tempo si sta interessando alla gravosa situazione in cui versa il fiume Liri. Tra gli ultimi interventi, l’informativa indirizzata al Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in cui si richiede di valutare la possibilità di sollecitare l’Arpa Lazio e l’Arta Abruzzo, con il supporto di ISPRA, ad individuare in maniera congiunta la più idonea campagna di monitoraggio necessaria a scongiurare il verificarsi di nuovi e ingenti danni alla biodiversità. Questo il post sulla bacheca dell’Onorevole Ilaria Fontana con il quale informa i cittadini sullo stato dei lavori.