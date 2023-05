FOCARACCI, MADONNA DEL PASSO VINCE LA COPPA DEL FUOCO PIÙ BELLO. A FRANCESCO CHIARAVALLE, LA TARGA PER LA MIGLIOR FOTO DEL CONTEST

Cerimonia di premiazione questa mattina nella Sala Consiliare di Palazzo di Città. Alla presenza del Vice Sindaco Domenico Di Berardino, dell’Assessore Patrizia Gallese, dei Consiglieri Federica Collalto e Maurizio Seritti sono stati consegnati i premi ai vincitori dei Contest dei Focaracci 2023.

Al Focaraccio di Via Don Minzoni a cura della parrocchia della Madonna del Passo, è stata consegnata la Coppa per il focaraccio più bello dopo il miglior risultato ottenuto nel sondaggio con una percentuale di voti oltre il 24%. Con la sua foto del focaraccio di Via Solferino, a Francesco Chiaravalle, la targa per la foto più bella del Contest fotografico che si è svolto sulla pagina Instagram del Comune di Avezzano.

Due concorsi, voluti in prima edizione dall’amministrazione di Pangrazio per valorizzare ancora di più i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Pietraquaria e rafforzare il legame dei cittadini alla tradizione. Oltre 20 i fuochi accesi che sono stati oggetto del sondaggio, con una partecipazione di circa 5mila votanti. Molto seguito anche il contest fotografico su Instagram con impression oltre i 10mila utenti.

“Abbiamo voluto investire in questa festa che rappresenta l’identità della nostra città e del nostro territorio”, ha affermato l’assessore Gallese, “anche con il coinvolgimento di Covalpa per la consegna delle patate nella realizzazione dei piatti tipici nei punti ristoro dei fuochi. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa edizione dei focaracci e con passione e impegno hanno mantenuto viva la nostra tradizione”.

“La promozione di questo evento anche attraverso i moderni mezzi di comunicazione social è un modo per diffondere sempre di più il legame con la festa più sentita”, così la consigliera Collalto, “questa è stata solo la prima edizione dei contest che cercheremo di migliorare ogni anno. Una sana competizione che mi auguro possa rafforzare il sentimento di appartenenza della nostra comunità”.