Formazione inclusiva: corso di cucina “21 grammi”

Venerdì 10 aprile si è tenuto il corso totalmente gratuito “21 grammi, Chef con un ingrediente in più”, nell’ambito di un progetto ideato dalla dott.ssa Luana Palumbo, direttore di Atenea Formazione e Lavoro ente di Formazione e Agenzia per il Lavoro accreditato Regione Abruzzo con sede in Avezzano.

Grazie alla sinergia tra Atenea Formazione e Lavoro, l’Associazione Italiana Persone Down-AIPD Marsica onlus presieduta da Monica Carducci, l’Hotel Olimpia e lo chef stellato William Zonfa si è dato vita ad un corso di cucina a cui hanno preso parte 9 ragazzi con la sindrome di Down che hanno avuto modo di “mettere le mani in pasta” per lavorare la sfoglia e realizzare dei tortelli ripieni.

Un corso mirato, nella sua semplicità, a rendere i ragazzi in grado di preparare uno dei piatti più amati: la pasta.

I ragazzi particolarmente entusiasti dell’evento e consapevoli di essere i veri protagonisti di un corso a loro totalmente dedicato, hanno sposato questo progetto trascorrendo il pomeriggio tra nuvole di farina, sorrisi e abbracci, regalando delle forti emozioni agli organizzatori.

Il progetto “21 grammi, Chef con un ingrediente in più”, precisa Luana Palumbo di Atenea Formazione e Lavoro, nasce dal desiderio di favorire l’integrazione sociale delle persone con la sindrome di Down, stimolando lo sviluppo delle autonomie e promuovendo lo “stare insieme”. Atenea Formazione e Lavoro sta già pensando di replicare il format nei prossimi mesi con corsi di cucina e di sala per aiutare i ragazzi ad acquisire una serie di competenze che potrebbero favorire anche il loro inserimento nel mondo del lavoro.