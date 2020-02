FRANCO COLAPRETE ELETTO NUOVO SEGRETARIO DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE PSI DI L’AQUILA

“Franco Colaprete è stato eletto nuovo Segretario della Federazione Provinciale del PSI di L’Aquila.

Al Congresso Provinciale ordinario, tenutosi ad Avezzano, sono state analizzate attentamente le problematiche del territorio e redatta una relazione contenente proposte per le aree interne, che verrà approfondita il giorno del Congresso Regionale.

A fine riunione, dopo aver ringraziato Gianni Padovani per il lavoro svolto e per l’impegno portato avanti in questi dieci anni, l’assemblea ha espresso all’unanimità il proprio consenso nell’eleggere Franco Colaprete come nuovo Segretario della Federazione Provinciale del Partito Socialista Italiano di L’Aquila.

L’uomo giusto, di esperienza, che può fare da collante per il territorio, un riconoscimento politico gratificante per la Marsica che diviene punto di partenza e di unione della Provincia”