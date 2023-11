FUCINO, DI NATALE: “BASTA CON LE INGIUSTIZIE, LA MARSICA NON SIA TERRITORIO DI SERIE MINORE

BASTA CON LE INGIUSTIZIE.

IL FUCINO E LA MARSICA NON SIANO PIÙ TERRITORI DI SERIE MINORE.

Il sindaco di Aielli Enzo Di Natale scende in campo a difesa degli agricoltori marsicani e attacca la regione.

“Ancora una volta il Fucino è rimasto tagliato fuori dai ristoro regionali che hanno scelto di aiutare chi si (la solita costa) e chi no (gli agricoltori marsicani).

Nonostante i danni li abbiano avuti tutti con una raccolta di patate al dì sotto del 50%, le cui colture sono state oggetto di alluvioni alternate a crisi idriche, la regione decide di soccorrere solo il settore vitivinicolo lasciando a bocca asciutta i nostri agricoltori.

Un atteggiamento che purtroppo non cambia, con il Fucino preso o come bancomat (vedi impianto irriguo con i 50 milioni spariti e mai tornati) o come terra di nessuno.

Purtroppo è assordante il silenzio di molti politici e molti amministratori, evidentemente troppo impegnati tra un selfie e l’altro per rendersi conto che politicamente non esistiamo.

Dove sono finiti i soldi dell’impianto irriguo?

Perché a pagare è sempre la Marsica?

Perché pochi i politici eletti nel territorio non si indignano?

Dov’è Marsilio?

Domande a cui qualcuno prima o poi dovrà rispondere”.