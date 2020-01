Sicurezza sempre più vacillante in provincia. Nella giornata di ieri, ad Avezzano, un ragazzo straniero ha aperto lo sportello di un’automobile in sosta portando via un portafoglio. E’ accaduto in Corso della Libertà, dove l’uomo è stato inseguito dal proprietario che era a bordo dell’auto.

Avviate immediatamente le ricerche.