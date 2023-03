Gabry Ponte in concerto a Meta

Meta. Gabry Ponte arriva a Meta nella serata di Giovedì 17 Agosto in piazza, per un concerto da non perdere. Il produttore multi platino e nominato ai Grammy, che vanta oltre 3 miliardi di streams sulle piattaforme e più di 15 milioni di ascoltatori mensili, è il DJ italiano in assoluto più ascoltato su Spotify. Gabry Ponte, oltre ad avere prodotto il singolo di debutto degli Eiffel 65 “Blue” che continua a battere ogni record, nel corso della sua carriera ha collaborato con gli artisti più rilevanti della scena Dance internazionale tra cui David Guetta, Afrojack, R3hab, Timmy Trumpet e Lum!x.

L’artista arriverà sul palco di Meta dopo essersi esibito sui palchi dei festival internazionali di musica elettronica più prestigiosi come il Tomorrowland, il Parookaville e il SAGA. Lo show inizierà alle ore 21.30, l’ingresso sarà gratuito. L’evento è organizzato dal Comitato Feste di Meta in collaborazione con la nota agenzia di spettacolo Colangelo Management di Settimio Colangelo. “Una serata che promette tanta musica” dichiara il Comitato Festa di Meta “un super ospite conosciutissimo ed apprezzato dal nostro pubblico”. Nella scelta degli spettacoli da proporre il Comitato Feste di Meta ha deciso di dare spazio a una serata dedicata ai giovani e alla loro voglia di ascoltare musica e tornare a ballare in piazza. Ma il programma degli spettacoli non si limita all’attenzione per soli giovani, ci sarà una settimana di festa.