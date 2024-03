GESTIONE DEI RIFIUTI OGGI AL COMUNE DI AVEZZANO, DISCUSSIONE IN UN SEMINARIO FORMATIVO DI ANCI, CONAI E COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA

Seminario formativo dell’Anci, Associazione Nazionale Comuni d’Italia, questa mattina, nel Palazzo Municipale di Avezzano.

Organizzato da Anci, Anci Abruzzo, Conai, Comune di Avezzano e con il patrocinio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia dell’Aquila, l’incontro è servito per approfondire e comprendere meglio i nuovi protocolli sottoscritti da Anci e Conai, per l’appunto, in tema di gestione dei rifiuti in ordine alle politiche sulla raccolta differenziata.

Il seminario si è tenuto nella Sala “De Nicola” del Comune di Avezzano ed ha visto in apertura i saluti istituzionali del Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio e quindi di Massimo Luciani, Direttore Anci Abruzzo, Carlo Salvemini, Delegato ad Energia e rifiuti Anci e Ignazio Capuano, Presidente Conai.

Davanti ad una platea di addetti ai lavori, si sono approfonditi e spiegati i temi compresi nell’accordo quadro Anci – Conai, strumento fondamentale per sostenere le politiche di economia circolare dei Comuni attraverso il principio della responsabilità estesa del produttore.

I seminari hanno visto succedersi interventi tematici sull’accordo quadro, sugli allegati tecnici, sulla normativa nazionale ed europea e sulle migliori pratiche di raccolta e gestione rifiuti, favorendo la condivisione di informazioni in modo interattivo e pratico.

L’introduzione è stata curata Carmelina Cicchiello, Responsabile Dipartimento Patrimonio, Politiche abitative, Demanio e Ciclo integrato dei rifiuti Anci.

I primi due moduli sono stati tenuti da Simona Carini, che ha illustrato i principi generali dell’accordo, cui si è aggiunto l’intervento di Sabrina Nanni, CoReVe, che ha parlato delle modalità e le tempistiche riguardanti i bandi dei Comuni.

I successivi tre moduli sono stati oggetto delle riflessioni di Alberto Bellini che ha parlato in merito a Normative europee ed italiane sulla gestione dei rifiuti, regolazione dei rifiuti, raccolta porta a porta a tariffa puntuale: strumento per l’attivazione dell’economia circolare e, infine, di risultati e innovazione nella raccolta rifiuti.

Temi di stretta attualità, vista e considerata la grande rilevanza che la gestione dei rifiuti ha in ogni comune, sia riguardo al decoro delle città, sia riguardo alle politiche ambientali da perseguire per un migliore stile di vita urbano.