GIOIA DEI MARSI: APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

Il primo cittadino Alfonsi: “Nuovi investimenti per circa due milioni di euro”

GIOIA DEI MARSI – Approvato all’unanimità dei presenti il Bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Gioia dei Marsi (L’Aquila).

Il documento contabile è stato illustrato ai componenti del Consiglio comunale dal sindaco di Gioia dei Marsi, Gianluca Alfonsi, che ha espresso ampia soddisfazione: “Anche quest’anno rispettiamo, per la terza volta dal nostro insediamento, l’impegno assunto in campagna elettorale di approvare il Bilancio entro il 31 dicembre e ciò per essere in condizione pienamente operativa già all’inizio dell’anno”.

“Un bilancio che nel confermare la riduzione delle tasse, prevede nuovi investimenti per circa due milioni di euro che, aggiungendosi a quelli già programmati e finanziati nei due anni e mezzo di mandato, si tradurranno presto in opere per complessivi 6 milioni – ha precisato il primo cittadino – Lavori che interesseranno vari ambiti, arredo urbano, viabilità, edilizia scolastica, dissesto idrogeologico, infrastrutture sportive, pianificazione urbanistica, efficientamento energetico e sviluppo turistico”.

“In questo scorcio di metà mandato – ha proseguito il sindaco Alfonsi – abbiamo lavorato duramente per mettere in sicurezza e in equilibrio i conti pubblici, potenziare la macchina amministrativa con l’assunzione di un segretario comunale, un istruttore contabile e un operaio specializzato, potenziare il parco automezzi, ormai vetusto, e per molti mezzi inutilizzabile, intercettare con serie progettualità nuove risorse di derivazione regionale, provinciale ed europea da destinare al finanziamento delle numerose emergenze ereditate e a cui dare concreta risposta. Il tutto è stato fatto senza mettere le mani in tasca ai cittadini, ma al contrario iniziando a ridurre gradualmente la pressione fiscale. Con grandi investimenti in iniziative culturali siamo riusciti a dare al Paese una centralità e un’attrattiva turistica mai avuta prima. Andremo avanti con ancor più impegno e dedizione, ma adesso con maggior serenità, per completare il progetto di cambiamento per il quale siamo stati eletti”.

Infine il primo cittadino ha voluto ringraziare la sua squadra che “lavora con amore e passione”, ma anche a chi, dai banchi della minoranza, “anteponendo il bene comune all’interesse di parte con noi ha ancora una volta condiviso lo strumento programmatorio recante misure di sviluppo e crescita comunitaria”.