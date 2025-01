GIOIA DEI MARSI: IN PENSIONE DOPO 40 ANNI, IL SALUTO DEL SINDACO A FABRIZIO GIANNANTONI

GIOIA DEI MARSI – Il dipendente comunale di Gioia dei Marsi (L’Aquila)va in pensione dopo quarant’anni.

Commosse le parole del sindaco di Gioia dei Marsi,, che ha consegnato a Giannantoni una targa ricordo: “Abbiamo portato un corale e toccante saluto di commiato al nostro mitico dipendente comunale, l’amico Fabrizio Giannantoni, che dopo lunghi quarant’anni di onorato servizio va in pensione. Non è stato solo un prezioso dipendente, ma è da sempre un autentico gioiese innamorato del suo paese. Grazie dal profondo del cuore a nome di tutti noi per aver servito la nostra comunità con amore e dedizione”, ha dichiarato il primo cittadino.

“Le porte del nostro Comune, che resta la tua casa, sono sempre spalancate per te – ha aggiunto Alfonsi – Mancherai a tutti noi, caro il mio ‘nostromo’, goditi pienamente la tua meritata quiescenza”, ha aggiunto il primo cittadino visibilmente commosso, ricordando il suo impegno e la sua passione.

“Un sentito ringraziamento, quindi, a Fabrizio per il suo straordinario contributo alla comunità, con l’auspicio che possa godersi pienamente questa nuova fase della sua vita, dopo anni di instancabile lavoro”, ha concluso Alfonsi.