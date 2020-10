GIOIA DEI MARSI. INCIDENTE CON LA MOTO, PERDE LA VITA RAGAZZA DI FONTANA LIRI

Si chiamava Antonella Venditti, aveva 32 anni e la passione per la moto. E’ morta a seguito di un incidente stradale sulla Strada Provinciale 17, tra Gioia Vecchia e Pescasseroli.

La 32enne, approfittando della bella giornata, ha voluto fare un giro per le strade che si inoltrano nell’area del Parco Nazionale, quando improvvisamente e per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un auto che arrivava in senso opposto.

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla donna. Antonella Venditti era un ingegnere civile e ambientale, la notizia della sua morte ha suscitato un’enorme commozione in tutta Fontana Liri e non solo.