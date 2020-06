GIOIA DEI MARSI. LUPA RECUPERATA DAL SERVIZIO DEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO

Riportiamo il post del Parco Nazionale d’Abruzzo

Questa mattina, su segnalazione di alcune persone del luogo, il veterinario del Parco ha effettuato un recupero di fauna selvatica.

In località Casali d’Aschi, frazione di Gioia dei Marsi, in prossimità del paese è stata rinvenuta una lupa in evidente stato di debilitazione. Recuperata ed effettuati i controlli, il servizio veterinario ha potuto constatare che tale stato è dovuto all’anzianità dell’animale (circa 12-15 anni). L’individuo infatti presenta la completa assenza di dentatura e questo ha causato un’evidente denutrizione.

Per ora la lupa verrà tenuta presso il centro visita di Pescasseroli per le opportune cure.

Vi terremo aggiornati sulle evoluzioni future della situazione.