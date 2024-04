GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA, LO STREET ARTIST ER PINTO A BORGO UNIVERSO PER REALIZZARE E PRESENTARE IL SUO NUOVO MURALE IN COLLABORAZIONE CON GREENPEACE ITALIA

Appuntamento lunedì 22 aprile, alle ore 11, per l’inaugurazione dell’opera in corso Umberto ad Aielli

Si inaugura lunedì 22 aprile, nell’ambito del progetto Borgo Universo, il murale realizzato dallo street artist romano Er Pinto, in collaborazione con Greenpeace Italia: un’opera che, nella Giornata mondiale della Terra, vuole sensibilizzare e contribuire concretamente alla tutela del pianeta, con un messaggio collegato alla campagna promossa dall’organizzazione ambientalista per fronteggiare la crisi climatica.

Tra i principali esponenti della poesia di strada in Italia, Er Pinto in questi giorni è ad Aielli per ultimare l’opera che andrà ad arricchire il museo a cielo aperto di Borgo Universo: uno spazio che a oggi ospita 40 murales, sculture e installazioni e che negli anni ha permesso di rigenerare nel segno dell’arte e dell’astronomia il piccolo Comune.

L’inaugurazione è prevista lunedì mattina alle ore 11, in corso Umberto, dove Er Pinto svelerà il murale al pubblico alla presenza del sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, e del direttore della Comunicazione & Engagement di Greenpeace Italia, Andrea Pinchera.