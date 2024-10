Giornate FAI d’Autunno 12-13 Ottobre 2024 – Comune di Carsoli (Poggio Cinolfo, Tufo Basso, Grotte Pietrasecca)

La Delegazione FAI Marsica propone quest’anno tre meravigliose aperture nel comune di Carsoli (AQ):

– Poggio Cinolfo: sarà possibile visitare Palazzo Coletti, oltre al borgo e la sua chiesa. L’imponente palazzo baronale, una dimora storica privata rimasta chiusa negli ultimi 40 anni e inaccessibile al pubblico, sarà eccezionalmente aperta per le Giornate FAI; ciò sarà possibile grazie anche ai soci della Pro Loco Agiulfo che, con non poca fatica, si sono impegnati nel ripulire e sistemare i vari ambienti per renderli fruibili in questa occasione;

– Tufo Basso: grazie anche alla Pro Loco di Tufo e ai Referenti del Progetti Intonaci, sarà possibile partecipare al tour del borgo alla scoperta di tre suoi palazzi storici, dei progetti artistici e di uno dei più noti docenti e pedagogisti del secolo scorso, originario di Tufo: Alberto Manzi, famoso anche per aver alfabetizzato l’Italia attraverso la TV;

– Grotta del Cervo nella Riserva Naturale Speciale Grotte di Pietrasecca: caratterizzata dalla presenza di straordinarie concrezioni candide di varia forma e struttura e magnifiche colate di calcite bianca, sarà visitabile accompagnati dalle Guide Ambientali (l’ingresso alla Grotta sarà possibile solo a persone munite di scarpe da trekking, idonea agilità fisica, bambini con più di 5 anni accompagnati; non è possibile l’uso di bastoncini da trekking).

Inoltre a Tufo, sabato 12 alle 18, ci sarà un interessante evento: approfondimento su “Viva viva la Pasquarella!” canto popolare per l’Epifania, a cura di Barbara Filippi, etnomusicologa.

Di seguito alcune informazioni pratiche.

Gli orari delle visite saranno i seguenti: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30 (ultima visita alla grotta del Cervo alle ore 16:30).

Ad ogni visita si potrà sostenere la missione del FAI con una donazione.

Per ulteriori dettagli consultare: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti/?search=Carsoli