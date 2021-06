Il giovane ha perso il controllo della sua Honda Cbr su cui era a bordo e si è schiantato contro tre veicoli in sosta. Il 21enne è morto a Roma in un incidente stradale avvenuto nella notte in via Di Torrevecchia. Secondo una prima ricostruzione, il giovane ha perso il controllo dello uno scooter su cui era a bordo e si è schiantato contro tre veicoli in sosta. Sul posto sono intervenute le pattuglie del Gruppo Prati della polizia locale della Capitale.