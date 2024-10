Giovani dalla Bulgaria in visita negli impianti Tekneko grazie al progetto Erasmus Plus

Tekneko apre le sue porte all’Europa e spiega a una delegazione bulgara tutta la filiera aziendale. Dodici ragazzi bulgari, di età compresa tra i 12 e i 14 anni, hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza formativa unica grazie all’iniziativa Erasmus Plus, in collaborazione con l’Amfi, nella società Tekneko, leader nei servizi di igiene urbana in Abruzzo, Lazio, Marche e Puglia.

Il gruppo, accompagnato dal personale di Tekneko, ha potuto conoscere da vicino il funzionamento e l’organizzazione dell’azienda attraverso una visita completa delle strutture operative. La giornata ha avuto inizio negli uffici del nucleo industriale di Avezzano, dove i ragazzi hanno appreso le varie attività promosse da Tekneko nell’ambito della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale.

Successivamente, il tour è proseguito con una tappa al centro di raccolta comunale di Avezzano, per osservare le procedure operative sul campo, e si è concluso nell’impianto di compostaggio di Aielli e la centrale biogas, una struttura all’avanguardia apprezzata da tutti. Tante sono state le domande che i giovani hanno rivolto ai responsabili della società e tante le curiosità sollevate durante le tappe del tour.

“Siamo lieti di aver accolto questi ragazzi e di aver mostrato loro da vicino come si possano attuare pratiche di gestione dei rifiuti in modo sostenibile e innovativo”, ha commentato Umberto Di Carlo, Presidente di Tekneko, “l’educazione ambientale è un tema cruciale per il futuro, e iniziative come questa sono fondamentali per diffondere una maggiore consapevolezza tra le nuove generazioni. Ringrazio l’Amfi e l’Erasmus Plus per questa preziosa opportunità di confronto internazionale e i ragazzi per il loro entusiasmo e la loro partecipazione”.

Questa esperienza si inserisce nel percorso formativo che i giovani bulgari stanno portando avanti nella Marsica, volto a promuovere una maggiore sensibilità verso l’ambiente e la gestione responsabile dei rifiuti, in linea con gli obiettivi del progetto Erasmus Plus.